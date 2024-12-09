Kemal Kılıçdaroğlu Kaza Geçirdi

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HASARLI KAZA GEÇİRDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, vefat eden dünürleri Orhan Nadir'in Antalya'daki cenaze törenine gelirken sabah saatlerinde Isparta'da kaza geçirdikleri belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun aracının tampon kısmında küçük bir hasar oluştu. Kılıçdaroğlu çifti hasar gören tamponun risk oluşturabileceği gerekçesiyle yola başka bir araçla devam etti.

Antalya'da dünürünün cenazesine katılan Kılıçdaroğlu çifti, törenin ardından Ankara'ya doğru yola çıktı.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,