Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Torbalı Ceza İnfaz Kurumu arasında işbirliği
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Torbalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Torbalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Kemalpaşa Adliyesi'nde düzenlenen törende, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen ile Torbalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Tayman protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında, Torbalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek üç hükümlü, Kemalpaşa Adliyesinde ihtiyaç duyulan alanlarda görev alacak.
Kaynak: AA
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