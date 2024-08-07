Kemalpaşa'da El Sanatları Sergisi Açıldı

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Kemalpaşa Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurslarda yapılan el sanatları ürünleri, sergiyle beğeniye sunuldu.

Sergi açılışında konuşan Kaymakam Musa Sarı, merkezin danışanlarının yıl boyunca heyecanla ve keyifle yaptığı el sanatları çalışmalarının hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Sarı, kursların devamı için destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Açılışa Kemalpaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Rahmi Fesçekoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Aktı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel ile AK Parti İlçe Başkanı Metin Yaşar da katıldı.