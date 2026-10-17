Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest - Son Dakika
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Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest

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Arda Güler\'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, memleketi Bolu'da hafızlık eğitimi alan çocuklara imzalı formalar gönderdi. Mengen'deki Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, Arda Güler formalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, memleketi Bolu'daki çocukları unutmadı. Genç yıldız, Mengen ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrencilere imzalı formalar göndererek anlamlı bir jest yaptı.

Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest

HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİNE FORMA SÜRPRİZİ

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Mengen Müftülüğü Hafızlık Kur'an Kursunda eğitim gören çocuklar, Arda Güler'in gönderdiği formalarla büyük bir mutluluk yaşadı. Öğrenciler, üzerlerinde Arda Güler'in adının ve 15 numarasının bulunduğu Real Madrid formalarını giyerek kurs binasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest

ARDA GÜLER'İN ADINI GURURLA TAŞIDILAR

Çekilen fotoğraflarda çocukların önce formalarıyla kameraya poz verdiği, ardından sırtlarını dönerek Arda Güler yazısını ve 15 numarayı gösterdiği görüldü. Milli futbolcunun memleketindeki öğrencilere yönelik bu jesti, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Real MadridArda GülerMengenBoluSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Bu yanlis meslek secmis imam olmasi gerekiyormus 1 2 Yanıtla
  • Ilhan Kaya Ilhan Kaya:
    Helal olsun kardeşime. Sporcunun zeki çevik ve ahlaklısı işte budur. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest - Son Dakika
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