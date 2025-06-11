Kentsel Dönüşüm Fırsatı - Son Dakika
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Kentsel Dönüşüm Fırsatı

Kentsel Dönüşüm Fırsatı
11.06.2025 17:40
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DEGÜDER Başkanı Türkkan, Türkiye'deki binaların çoğunun sorunlu olduğunu belirterek dönüşüm fırsatını vurguladı.

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Kurucu Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye'deki 20 milyon binanın yüzde 50-60'ının problemli olduğunu belirterek, " Kentsel dönüşüm aslında bir fırsat. 80-100 yıldır problemli binalar üretmişiz ve içinde yaşıyoruz. Kentsel dönüşümü fırsat haline getirmemiz lazım." dedi.

Türkkan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Kentsel Dönüşüm ve Bina Güçlendirme" konferansında, kentsel dönüşüm uygulamaları, bina güçlendirme yöntemleri ve bu süreçlerin prosedürünü anlattı.

Depremlerin Türkiye için kaçınılmaz olduğunu ifade eden Türkkan, dünyada kıtaların hareketinin durmayacağını ve doğası gereği devam edeceğini belirtti.

Türkkan, "Deprem ne zaman olacak? Olacak mı olmayacak mı?" şüphesinden kurtulup, depremle nasıl yaşanacağının öğrenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çanakkale'nin de bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Türkkan, "Depremlerde yıkıcı olan şey yer ivmesidir. Çanakkale'de 0,3-0,7 G arasında yer ivmesi bekleniyor ki bu yıkıcı bir deprem. Bu da Çanakkale'nin yapılar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çanakkale'nin zemin durumuna baktığımızda, zemin olarak da maalesef iyi değil. Çünkü burası dolgu zemin şeklinde görülüyor. Sıvılaşma riski yüksek bölgelerin fazla olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Deprem dalgaları geldiğinde, kayalık zemin olduğu takdirde deprem periyodunun düştüğünü, dolgu zeminlerde periyodun büyüdüğünü ve büyüdükçe yıkımın fazlalaştığını anlatan Türkkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşadığımız binaları, iş yerlerini, fabrikalarımızı depremden sonra ayakta kalacak şekle getirmemiz lazım. Türk insanı depremin hep farkında olmuştur. Deprem yönetmelikleri Cumhuriyet tarihi boyunca hep olmuştur. Ben 30 seneden fazla bina inceleyen biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim, hangi yıl aralığında inşa edilmiş bina olursa olsun o gün geçerli olan deprem yönetmeliği şartlarını da sağlamıyor. Bu binaları, 'risklidir' raporu vermek için 2018 deprem yönetmeliğine göre inceliyoruz. 1975'te yapılan bina, 2018'deki deprem yönetmeliğini nereden bilecek ama 1975 yönetmeliği şartlarını da sağlamıyor. 1955 yılında yapılmış bir binanın betonunu inceledik, değeri çok yüksek çıktı. Neredeyse yeni binaların değerinde. Demek ki istenirse yapılıyor."

Kentsel dönüşümün fırsata çevrilebileceğini aktaran Türkkan, "Türkiye'de 20 milyon bina var. Bunların yüzde 50-60'ı problemli. Bu binaları yıkıp yapmaya kalkarsak sadece İstanbul için 500 milyar dolarlık paraya ihtiyaç var. Kentsel dönüşüm doğru bir yaklaşım ama arsa değeri yüksek olan bölgelerde kentsel dönüşüm var. Kentsel dönüşüm aslında bir fırsat. 80-100 yıldır problemli binalar üretmişiz ve içinde yaşıyoruz. Kentsel dönüşümü fırsatçılık anlamında, yaşayanlar açısından fırsat haline getirmemiz lazım." diye konuştu.

İskanlı ve ruhsatlı binaların güçlendirilebildiğini, ruhsatı olup iskan alınmamış veya imar barışına da müracaat edilmeyen binaların da bulunduğunu aktaran Türkkan, "Hiçbir şeye karışmamış hiçbir projesi olmayan kaçak binalar var. İstanbul'da bu rakamın 100 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Türkiye genelinde 20 milyon binamız var. Toplam başvuru sayısı yani 'Benim binam projeye aykırı' diyenlerin sayısı 10 milyon 500 bin. Yaşadığımız binalarla yüzleşmemiz, risk analizi yaptırmamız lazım. Bunu da bu konuyu bilen mühendislik gruplarıyla yapmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, AKUT Arama Kurtarma Derneği Çanakkale Şube Başkanı Burç Naşit Ongan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

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