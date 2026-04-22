Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerkük'te Kardeşlik Sloganlı Afişler

22.04.2026 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Vali Ağa, 'Kerkük Kardeşliğin Sembolüdür' afişleriyle huzuru simgeliyor.

Irak'ta Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, belediye panolarını "Kerkük Kardeşliğin Sembolüdür" sloganının yer aldığı afişlerle donattı.

ITC Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ağa, Kerkük'te tüm kesim ve etnik grupların valisi olduğunun bir ifadesi olarak kentteki belediye panolarına daha önce astırdığı fotoğraflarının yerine huzur ve kardeşliği simgeleyen yeni afişler astırdı.

Açıklamada, kentteki tüm kesim ve etnik grupları yansıtan panolardaki afişlerde, "Kerkük Kardeşliğin Sembolüdür" sözü Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice yazıldı.

Kentte kardeşlik, huzur ve barışın derinleşmesi için tüm belediye panolarında bu tür söz ve logoların yer alacağı afişlerin yer alacağı belirtildi.

Kerkük İl Meclisi 16 Nisan'da yapılan oturumda, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı vilayet valisi olarak seçmişti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kerkük, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 22:32:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.