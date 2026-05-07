Kerkük\'te Yeni Dönem Başladı

07.05.2026 13:33
IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani, Kerkük'te yeni valiyle dayanışma ve kalkınma için görüşmeler yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Kerkük kentini ziyaret ederek kent yönetimiyle bir araya geldi.

Kerkük Valiliğini ziyaret eden Talabani, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'nın yanı sıra Kerkük İl Meclisi Başkanı Muhammed Hafız ve meclis üyeleriyle görüştü.

Talabani, yaptığı konuşmada, Kerkük'te göreve yeni seçilen Türkmen Vali Ağa'yı tebrik etmeye ve yönetimine desteklerini iletmeye geldiklerini söyledi.

Kerkük'te yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Talabani, kentin yeniden kalkınması, istikrarı ve gelişimi için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

"Irak siyasi, etnik ve mezhepsel anlamda daha birleşik ve güçlü olmak zorunda"

Kerkük Valisi Ağa ise Talabani'nin ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.

Talabani'nin Kerkük yönetimine destek verdiğini aktaran Ağa, kentteki tüm bileşenlerin ortak hedefinin Kerkük'e hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Ağa, Kerkük'te tüm toplumsal bileşenlerin katılımıyla bir yönetim modelinin hayata geçirilmesinin ziyaretin en önemli gündem maddesi olduğunu belirtti.

Bu modelin Bağdat'ta kurulacak yeni hükümete de yansıması gerektiğini ifade eden Ağa, Türkmenler başta olmak üzere tüm bileşenleri yeni hükümette görmek istediklerini dile getirdi.

Irak'ta mevcut durumun olumlu yönde değişmesi gerektiğini vurgulayan Ağa, tüm bileşenlerin birlikte hareket etmesine en çok şu an ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bölgede artan gerilimlere de dikkati çeken Ağa, Irak'ın siyasi, etnik ve mezhepsel açıdan daha birleşik ve güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Ağa, "Orta Doğu bölgesi gergin ve zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte Irak; siyasi, etnik ve mezhepsel anlamda daha birleşik ve güçlü olmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

