Keşan\'da Duvar Devrildi: Bir Kişi Ağır Yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, üzerine duvar devrilen Melike Dölçek (27), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Garip Baba Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Apartmanda merdiven temizliği yapan Melike Dölçek, işini bitirdikten sonra kapıya çıktı. Bu sırada binanın üst kısmındaki tuğla duvar Dölçek'in üzerine devrildi. Duvarın altında kalan Dölçek, ağır yaralandı. İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dölçek, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Melike Dölçek, ameliyata alındı. Polis ekipleri ise bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.