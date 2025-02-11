Keşan'da Elektrik Çarpması

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Keşan ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan H.Ç, elektrikli sobayı açtığı sırada akıma kapıldı.

H.Ç. yakınları tarafından tedavi için Keşan Devlet Hastanesine götürüldü.

Alkollü sürücülere ceza uygulandı

Edirne'de polis ekiplerince yakalanan alkollü sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetiminde B.D. ve A.S.G'nin kullandığı araçları durdurdu.

Ekipler yaptıkları kontrolde sürücülerin alkollü olduğunu tespit etti.

Sürücülere ceza uygulandı.