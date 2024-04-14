Keşan'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi - Son Dakika
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Keşan'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi

Keşan\'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının engellenmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yaptı. Motosikletli trafik timleri, yoğun noktalarda denetimler gerçekleştirerek sürücülere Ramazan Bayramı tebriği yaparak reflektörlü yelek hediye etti.

14.04.2024 16:37
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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Keşan'da motosikletli trafik timleri motosiklet sürücülerinin yoğun olduğu noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Sürücülerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden ekipler, denetimde bilgilendirme bulunarak sürücülere reflektörlü yelek hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi - Son Dakika
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