Keşan\'da Motosiklet Kazası

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin devrilmesi sonucu kasksız ve ehliyetsiz sürücü D.A. (16) ve arkasındaki E.O. (16) yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı merkezinden, Keşan Adalet Sarayı yönüne giden O.Ü. (35) yönetimindeki 22 ACK 402 plakalı otomobil, Millet Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen ve sağ tarafından geçmek isteyen D.A. idaresindeki 59 AJE 614 plakalı motosiklete çarptı. Kazada devrilerek, kaldırıma savrulan motosikletten düşen kasksız ve ehliyetsiz sürücü D.A. ve arkasında oturan arkadaşı E.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.