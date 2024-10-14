Keşan\'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı Resul Kantar (16), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 2 Ekim'de, Keşan- Gelibolu kara yolu Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Keşan yönüne giden R.E. (21) yönetimindeki SG 459 280 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı öne sürülen Resul Kantar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kantar, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Resul Kantar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinden tedavisi süren Resul Kantar, bugün yaşamını yitirdi. Resul Kantar'ın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.