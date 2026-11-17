(ANKARA) - KESK, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına tepki göstererek, "Sözcü TV'ye yönelik müdahale, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve farklı görüşlerin kamuoyuna ulaşabilmesine yönelik kabul edilemez bir müdahaledir" açıklamasını yaptı.

KESK tarafından Sözcü TV'ye kayyum atanmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AKP iktidarı, eleştirel sesleri susturmaya ve toplumun haber alma kanallarını denetim altına almaya yönelik politikalarını sürdürüyor. Kayyum atamaları, yasaklar ve sansür uygulamalarıyla genişletilen bu baskı düzeninin son hedefi Sözcü TV oldu.

Sözcü TV'ye yönelik müdahale, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve farklı görüşlerin kamuoyuna ulaşabilmesine yönelik kabul edilemez bir müdahaledir.

KESK olarak özgür basının ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkının savunucusu olmaya devam edeceğiz. Sansüre ve baskıya karşı Sözcü TV emekçileriyle dayanışmamızı sürdüreceğiz."