Keşm Adası sakinleri kuzeybatıdan patlama sesi duyduklarını belirtti, duman yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fars Haber Ajansı'na göre Keşm Adası sakinleri, ada merkezinin kuzeybatısından patlama sesi duyduklarını belirtti; patlamanın ardından adanın üzerinde dumanların yükseldiği aktarıldı. Patlamanın nedeni ve olası sonuçlarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası'nda patlama meydana geldiği belirtildi.
Fars Haber Ajansında yayımlanan habere göre Keşm Adası sakinleri, ada merkezinin kuzeybatısından gelen bir patlama sesi duyduklarını belirtti.
Patlamanın ardından adanın üzerinde dumanların yükseldiği aktarıldı.
Patlamanın nedeni ve muhtemel sonuçlarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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