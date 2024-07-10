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Kıbrıs gazisine son görev

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Teyfik Kalaycı, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kalaycı, bir süredir tedavi gördüğü Havza Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Cenaze öncesinde Kalaycı'nın Çay Mahallesi'ndeki evinden helallik alındı ve daha sonra Kevser Cami'ne getirildi. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koç, cenaze merasiminde Kalaycı'nın ailesine taziyelerini iletti.

Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının sonrasında Kalaycı'nın naaşı Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Kalaycı'nın ailesinin yanı sıra Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koç, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve vatandaşlar katıldı.