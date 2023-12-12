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Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasının sonlarında fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez\'e geçmiş olsun dileklerini iletti
12.12.2023 - 20:23,
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TBMM'de geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimi paylaştım. Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak bayılmış ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hasan Bitmez'i bugün Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, hastane ziyaretinden fotoğrafları X hesabından paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

"TBMM'de geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimi paylaştım. Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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