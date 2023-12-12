Kılıçdaroğlu, hastaneye kaldırılan Hasan Bitmez\'e geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TBMM'de geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimi paylaştım. Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak bayılmış ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hasan Bitmez'i bugün Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, hastane ziyaretinden fotoğrafları X hesabından paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

"TBMM'de geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ailesini tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimi paylaştım. Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum."