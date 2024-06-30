Kılıçdaroğlu\'ndan Sinan Oğan\'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

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Sinan Oğan'ın 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde görüşme yaptığı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bana Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve üç bakanlık teklif etti." iddiasına yanıt geldi. Sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem! Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı, para düşkünü bir siyaset tüccarı, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir BOP ajanısın." dedi.

SİNAN OĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN "KILIÇDAROĞLU" İDDİASI

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı destekleyen Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Oğan, o dönem Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, eski CHP liderinin kendisini desteklemesi halinde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve üç bakanlık teklif ettiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU: SANA BOYATMAK İÇİN AYAKKABILARIMI BİLE VERMEM

Sinan Oğan'ın sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "İncinsen de sözün düzünü diyeceğim... Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem! Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı, para düşkünü bir siyaset tüccarı, cehennemin kapılarını milletin üstüne kilitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın!

"VATANIN GELECEĞİNİ KAÇ DOLARA SATTIN"

Senin beklentin başkaymış… Sen bekâcı değil, paracıymışın… Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda, çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun. Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın? Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz; senin şahsi ekonomik krizin olacaktı. Ben yönetmiş olsam; mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş, gençler araba alabilir hale gelmişti.

"NEDAMET GETİR"

Bugün Rus'un, İngilizin'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğiniz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak, şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı. 14 Mayıs akşamı efendini aramışsın. Ona ilk turda %49,5'da bırakın %50'ye tamamlamayın demişsin. Sanma o yaptıklarınız , o aldıklarınız yanınıza kalacak. Nedamet getir! Seçimlerde bu milletin geleceği ile nasıl oynadınız anlat. Sözüm ona "milliyetçiymiş".

"KURULAN HAİN PLANIN SADIK YAMAĞISIN"

Sermaye sevdalısı, kurulan hain planın sadık yamağısın. Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen; yarın Sinan Ateş davasına gel, katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık, göreyim yüreğin kaç okka… Hepinizin milliyetçiliği, benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur. Sizin benden tek fazlanız; tapularınız ve banka hesaplarınızdır. Ama şüphen olmasın kurduğunuz planı başınıza geçireceğim..."