Kilis Belediyesi'nden Yeni Üniversite Öğrencilerine Hoş Geldiniz Programı

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(KİLİS) - Kilis Belediyesi, kente yeni gelen üniversite öğrencileri için Üçgen Park'ta "Hoş Geldiniz" programı düzenledi.

Kilis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kente üniversite okumak için gençlere yönelik düzenlenen "Hoş Geldiniz" programı kapsamında Canpolat Paşa Gençlik Merkezi müzik öğretmenleri konser verdi.

Programda katılımcılara içecek ikramı yapılırken, çocuklara da şeker dağıtıldı. Üçgen Park'ta yaklaşık iki saat süren etkinlikte, öğrenciler ve vatandaşlar eğlenceli zaman geçirdi.

Başkan Hakan Bilecen, gençlerin üniversite hayatına güzel bir başlangıç yapmalarını temenni ederek, Kilis'in kapılarının onlara daima açık olduğunu söyledi.