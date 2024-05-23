Kilis'te Firari 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Kilis\'te Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. M.Ç. isimli şahıs hakkında yağma suçundan 30 yıl 8 ay, M.G. isimli şahıs hakkında ise çocuğun cinsel istismarı suçundan 26 yıl 10 ay hapis cezası bulunmaktadır. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

23.05.2024 12:01
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Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "yağma" suçundan hakkında 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.G. Helvacıoğlu Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Kilis, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Firari 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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