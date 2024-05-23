Kilis'te çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulanan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, "yağma" suçundan hakkında 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.G. Helvacıoğlu Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Firari 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?