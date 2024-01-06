Kilis\'te firari hükümlü yakalandı

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Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na tutuklu ziyaretine gelen F.A'nın nizamiye girişinde yapılan sorgulamasında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan arandığı tespit edildi.
Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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