Kilis’te Gazze İçin Yürüyüş

Kilis'te vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar "İnsanlık Dayanışması Yürüyüşü" etkinliği kapsamında, Doğan Güreş Paşa Bulvarı'nda bir araya geldi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.
Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
Grup, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un duasının ardından dağıldı.
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