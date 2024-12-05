Kilis'te İhtiyaç Sahiplerine Giyim Mağazası Açıldı

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Kilis'te ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla Diriliş Derneği tarafından giyim mağazası açıldı.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Diriliş Derneği Kilis Şube Başkanı Cengiz Baba, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olan dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Yardım Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi bireylerimize giyim ve konfeksiyon desteği sağlamak üzere kurulan, gönüllülük esasına dayanan büyük bir dayanışma projesinin merkezidir." dedi.

Merkezde, sadece maddi yardımın ötesinde, bir umut kapısı olmanın hedeflendiğini ifade eden Baba, "Amacımız, burada yapılan her dağıtımın, verilen her emeğin insanlara sadece bir ihtiyaç karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda onlara değerli olduklarını hissettiren bir sevgi mesajı taşımasıdır." diye konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Abdulhekim Öz'ün yaptığı duanın ardından katılımcılar açılış kurdelesini keserek mağazayı gezdi.