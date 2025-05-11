Kilisli şehit annesi, Anneler Günü'nde acı ve gururu bir arada yaşıyor - Son Dakika
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Kilisli şehit annesi, Anneler Günü'nde acı ve gururu bir arada yaşıyor

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Kilisli şehit annesi, Anneler Günü'nde acı ve gururu bir arada yaşıyor Şehit annesinin yüreğinde üzüntü ve gurur bir arada Tunceli'deki Sarıyayla Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit düşen Kilisli karakol komutanı Hasan Özüberk'in annesi Sultan Özüberk, anneler gününde oğlunun acısını ve...

11.05.2025 10:36
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Kilisli şehit annesi, Anneler Günü'nde acı ve gururu bir arada yaşıyor

Şehit annesinin yüreğinde üzüntü ve gurur bir arada

KİLİS - Tunceli'deki Sarıyayla Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit düşen Kilisli karakol komutanı Hasan Özüberk'in annesi Sultan Özüberk, anneler gününde oğlunun acısını ve gururunu birlikte yaşıyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 30 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen hain saldırıda, karakol komutanı olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk şehit düştü. Aradan geçen 15 yıla rağmen ailesinin yaşadığı Kilis'te acı hala ilk günkü gibi taze. Şehit annesi Sultan Özüberk, anneler gününde hem gururlu hem de acılı olduğunu söyledi.

"Üzüntüm de çok, gururum da"

Şehidin annesi Sultan Özüberk, "Oğlum şehit olmadan bir hafta önce bana hediye almıştı. O acıyı tarif etmek mümkün değil. O gün çok acıydı ama bir yandan da gurur vericiydi. Üzüntüm de çok, gururum da" diye konuştu.

"O acı içimde bir yara gibi"

Şehidin annesi Özüberk, "Vali Bey, albay, milletvekilleri, sevenlerimiz, sayanlarımız hepsi ziyarete geliyor. Allah eksiklerini vermesin. Evladımın acısını hafifletmeye çalışıyorlar ama o acı içimde bir yara gibi" ifadelerini kullandı.

"Allah tüm şehit annelerine yardım etsin"

Şehit annesi Özüberk, "Allah tüm şehit annelerine yardım etsin. Ben o şerbeti içtim. İçene de Allah sabır ve dayanma gücü versin. Bu dayanılacak bir şey değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilisli şehit annesi, Anneler Günü'nde acı ve gururu bir arada yaşıyor - Son Dakika

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