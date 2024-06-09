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Kimliği kaybolan adayın imdadına Seyhan polisi yetişti

Adana'da YKS'ye girmek için evinden çıkan genç kız kimliğini kaybedince Seyhan polisi imdadına yetişip onu önce ilçe nüfus müdürlüğüne götürüp geçici kimlik kartı çıkardıktan sonra okula götürerek sınava yetiştirdi

ADANA - Adana'da YKS'ye girmek için evinden çıkan genç kız kimliğini kaybedince Seyhan polisi imdadına yetişip onu önce ilçe nüfus müdürlüğüne götürüp geçici kimlik kartı çıkardıktan sonra okula götürerek sınava yetiştirdi.

Türkiye genelinde bugün YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye katılmak üzere milyonlarca öğrenci sınav merkezlerine akın eti. Adana'da sınava girmek üzere evden çıkan bir genç kız kimlik kartının olmadığını fark edince polisten yardım istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen genç kızın bulunduğu adrese gitti. Genç kızı alan Seyhan polisi onu Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik kartı almasına sağladı. Polis kimlik kartı alan genç kızı daha sonrada sınava gireceği okula götürdü. Genç kız son anda sınava yetişti. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.