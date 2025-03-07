Kiptaş, Riskli Yapıların Dönüştürülmesi Projelerine Kredi Kullandırılmaması Nedeniyle Kamu Bankaları Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştirakler Şehircilik Grubu şirketi KİPTAŞ, kamu bankalarının riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara konut kredisi kullandırmaması nedeniyle kamu bankalarının yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, "Olası Marmara depremi öncesinde deprem dirençsiz yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen vatandaşlar için İstanbul Yenileniyor sistemini 2021 yılının temmuz ayında hizmete açtık. Bu sistemle riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşların borçlanma tutarlarına KİPTAŞ olarak kefil olmamıza rağmen bugüne kadar hiçbir kamu bankası kredi kullandırmadı. Kentsel dönüşüm projelerimizdeki tek bir vatandaşımız bir lira dahi kredi alamadı" dedi.

KİPTAŞ, kamu bankalarının riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara konut kredisi kullandırmaması nedeniyle kamu bankalarının yöneticileri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Türk Ceza Kanunu'nun 257 ve 122 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 54/2, 55/1 ile 62. maddeleri uyarınca işlem yapılması savcılık tarafından resen tespit edilecek suçlar gereği şüpheliler hakkında kovuşturma yapılması ve teminen iddianame düzenlenmesi' talep edildi.

"Kentsel dönüşüm projelerimizdeki tek bir vatandaşımız bir lira dahi kredi alamadı"

Suç duyurusuna ilişkin bir açıklama yapan ve 2021 yılının Temmuz ayında "İstanbul Yenileniyor" sistemini hayata geçirdiklerini hatırlatan İBB İştirakler Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, "Olası Marmara depremi öncesinde deprem dirençsiz yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen vatandaşlar için İstanbul Yenileniyor sistemini 2021 yılının temmuz ayında hizmete açtık. Bu sistemle riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşların borçlanma tutarlarına KİPTAŞ olarak kefil olmamıza rağmen bugüne kadar hiçbir kamu bankası kredi kullandırmadı. Kentsel dönüşüm projelerimizdeki tek bir vatandaşımız bir lira dahi kredi alamadı" dedi.

"İşbirliği çağrısı yaptık"

Ali Kurt, 2024 yılının Mayıs ve Haziran aylarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ilgili kamu bankalarının genel müdürlerine ve yönetim kurulu başkanlarına resmi yazılar göndererek işbirliği çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, kamu bankalarından KİPTAŞ kefaleti kapsamında riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşın borçlanma bedellerine, uzun vadeli düşük faizle konut kredisi kullandırılması konusunda destek olunması ve iş birliği yapılması çağrısı yaptıklarını söyledi.

"'Mevzuatımızın gereğini yapıyoruz' diye yazılar gönderdiler"

Kamunun kaynaklarının verimli kullanımını sağlayacak en doğru iş birliklerinden biri olan bu iki resmi yazıya kamu bankalarından herhangi bir cevap alamadıkları için son olarak BDDK'ya başvurduklarını belirten Kurt, "İlgili kamu bankalarının görevini yapmadığı sebebiyle, KİPTAŞ'ın ve vatandaşların taleplerinin görmezden gelmesinin önüne geçilmesi ve üst kurul olarak gereğini yapması için BDDK'ya başvurduk. Ancak BDDK tarafımıza gönderdiği yazıda; 'kamu bankalarının ticari kurumlar olduğunu ve kime kredi verip vermeyeceklerine yöneticilerinin karar verdiğini' belirtti. Başvurumuz nedeniyle bu kez KİPTAŞ'a yanıt vermek zorunda kalan kamu bankaları da özetle 'mevzuatımızın gereğini yapıyoruz' diye yazılar gönderdiler" dedi.

"Tüm mevduatlarımızı kamu bankalarında tutuyoruz"

Riskli yapısını yenilemek isteyen vatandaşlar adına yasal mücadeleye devam ettiklerini açıklayan İBB İştirakler Şehircilik Grubu ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, ilgili kamu bankalarının yöneticileri hakkında görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kurt, şöyle devam etti:

"Kamu iştiraki KİPTAŞ olarak tüm mevduatlarımızı kamu bankalarında tutuyoruz. Özel bankalara oranla daha az nemalandırma yapıldığı için de bir mağduriyet oluyor. Ancak bundan da önemlisi, 2019 yılında göreve geldiğimizden bu yana ne kentsel dönüşüm projelerimizden ne de sosyal konutlarımızdan yararlanan vatandaşlarımız kamu bankalarından bir lira konut kredisi kullanamadı. Biz İBB ya da KİPTAŞ olarak bir kredi talebinde bulunmuyoruz. Bugüne kadar onlarca kez işbirliği çağrısı yaptık. Depremle mücadele siyaset üstüdür. Kamu bankaları yöneticilerine; tarihi bir sorumluluğumuz var, kişiler geçici kurumlar kalıcıdır. Gelin el ele İstanbul'u deprem dirençli hale dönüştürelim, evini depreme dayanıklı hale getirmek isteyen dar gelirli vatandaşa düşük faizli uzun vadeli kredi kullandırın. KİPTAŞ olarak kefil olalım dedik. Ancak geldiğimiz noktada yok sayma tutumlarını değiştirmediler. Görevlerini, kötüye kullandıkları için ilgili kamu bankalarının yöneticileri için suç duyurusunda bulunduk. Evini KİPTAŞ ile yenilemek isteyen dar gelirli vatandaşlarımız için mücadelemize devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."