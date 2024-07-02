Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Orta Asya turu çerçevesinde Kırgızistan'ı ziyaret eden Guterres ile bir araya geldi. Caparov, görüşmede BM'nin faaliyetlerini desteklediğini ve Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerini aktif olarak uyguladığını belirtti. Ayrıca, Caparov büyük projelerin hayata geçirilmesi ve sınır meselelerinin çözülmesi için planları olduğunu ifade etti. Guterres ise Kırgızistan'ın barış sembolü olduğunu vurgulayarak ülkeyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

02.07.2024 12:31
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Caparov, Orta Asya turu çerçevesinde Kırgızistan'ı ziyaret eden Guterres ile Çolpon-Ata kentinde bir araya geldi.

Caparov görüşmede, BM'nin faaliyetinin dünyadaki tüm insanlığın huzurunu ve refahını korumayı amaçladığını belirterek, eylülde New York'ta Gelecek Zirvesi düzenlenmesi girişimini desteklediğini söyledi.

Kırgızistan'ın, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini aktif olarak uyguladığını kaydeden Caparov, ülkesinin "2030 yılına kadar dünyanın önde gelen 30 ülkesi arasına girmek için iddialı bir hedef" belirlediğini dile getirdi.

Kırgızistan'ın bölgenin hidroenerji pazarında kabul gören ülkelerden olduğunu ve yüksek enerji üretim potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Caparov, "Ekonomiye yatırımlar çekildi, büyük işletmeler açıldı, enerji ve ulaştırma alanlarında yeni bölgesel projelerin inşasına başlandı." ifadesini kullandı.

Caparov, Orta Asya ile Güney Asya'nın enerji sistemlerini birbirine bağlamayı amaçlayan CASA-1000 ve Çin-Kırgızistan- Özbekistan demir yolu inşası gibi büyük projeleri hayata geçirmeye yönelik planları olduğuna dikkati çekti.

Sınır meselelerine de değinen Caparov, Kırgızistan-Özbekistan sınırıyla ilgili sorunların yasal olarak tamamen çözüldüğünü, Kırgızistan- Tacikistan arasındaki sınır meselesinin çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini, ülkesinin her zaman tüm sorunların barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini ifade etti.

?aparov, "yeşil" projeler karşılığında borcu silme mekanizmaları kullanılarak ülkesinin dış kamu borcunun yeniden yapılandırılmasının incelenmesinin önerildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Caparov, ülkesinin uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarının sağlanması amacıyla BM ve tüm üye ülkelerle yakın ortaklığı daha da güçlendirme niyetini yineledi.

BM Genel Sekreteri Guterres de, Kırgızistan'a daha önce yaptığı ziyaretlerde şimdiki kadar dinamizm görmediğini belirtti.

Guterres, ortaya çıkan tüm sorunların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması açısından bugün Kırgızistan'ın "bir barış sembolü" olduğunu vurguladı.

Kırgızistan'ın her türlü engellere rağmen doğru yolda ilerlediğini söyleyen Guterres, Kırgızistan'ın diğer ülkeler için örnek teşkil ettiğini ve BM'nin devam eden tüm reformlarda bu ülkeyi desteklemeye her zaman hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü - Son Dakika

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