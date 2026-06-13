Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kırıkhan-Hassa kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 RA 019 plakalı kamyonet ile Bestami K. yönetimindeki 42 AUL 667 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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