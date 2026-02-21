Kırıkhan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Kırıkhan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkhan'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
21.02.2026 02:39
Husumet nedeniyle yapılan saldırıda Cemile Yıldırım yaşamını yitirirken, eşi ve kızı ağır yaralandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kentteki evlerinde husumetlisi M.D.'nin (49) silahlı saldırısına uğrayan aileden anne Cemile Yıldırım (40) hayatını kaybederken, eşi Hüseyin Yıldırım (45) ve kızı Melike Yıldırım ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. M.D., husumetli olduğu Yıldırım ailesinin evinin önüne geldi. Tabancayla eve ateşe açan M.D., Hüseyin Yıldırım, eşi Cemile ve kızı Melike Yıldırım'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden vurdu. M.D., saldırının ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cemile Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Cemile Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi M.D. ise polis tarafından yakalandı. Tedaviye alınan baba ve kızının hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Suç, Son Dakika

