Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül vefat etti

Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül vefat etti

Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti. Şengönül için Kırıkkale Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törende, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Vali Mehmet Makas, Şengönül'ün ailesine taziyelerini iletti. Şengönül'ün cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.

16.03.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat eden Şengönül için Kırıkkale Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Törende, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Vali Mehmet Makas, Şengönül'ün ailesine taziyelerini iletti.

Törende konuşan Can, Mesut Şengönül'ü genç yaşta Hakk'a uğurladıklarını belirterek, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Değerli hocam, değerli çocuklar, acınızı paylaşıyorum. Allah sabrınızı arttırsın. Kırıkkale ve yargı camiası değerli bir hukukçu ve mahkeme başkanını çok genç yaşta kaybetti. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un da taziye dileklerini getirdim." diye konuştu.

Buradaki törenden sonra Nur Cami ve Külliyesi'ne getirilen Şengönül'ün cenazesi, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine uğurlandı.

Törene, Şengönül'ün ailesi ve yakınları, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fahri Bulut, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Harun Ulusoy ve adliye çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

Ramazan Can, Kırıkkale, Malatya, Ölüm, Hukuk, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül vefat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gemlik'te motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı
    18:29 Gemlik'te motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü, önce refüjdeki ağaçlara daha sonra kaldırıma çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Çorum FK, evinde Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti
    18:29 Çorum FK, evinde Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti. Çorum FK'nın gollerini Thomas ve Ozan Sol atarken, Manisa FK'nın gollerini ise Sandro Lima kaydetti.

  • Çorum'un Ortaköy ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
    18:29 Çorum'un Ortaköy ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

    Çorum'un Ortaköy ilçesinde ikindi saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Aşdağul beldesi ve çevresinde etkili olan dolu ise arazi beyaza bürüdü. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

  • Mansur Yavaş, ATO Üyelerine Projelerini Anlattı
    18:28 Mansur Yavaş, ATO Üyelerine Projelerini Anlattı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis ve komite üyelerine, yaptığı yatırımları ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. Yavaş, ortak akılla belediyeyi yönettiğini ve şehrin problemlerine çözüm aradıklarını belirtti. Ayrıca, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde gerçekleştirdiği projelerle turizmi canlandırmayı hedeflediğini söyledi. Yavaş, ATO üyelerinin hukukunu korumak için mücadele ettiğini ve esnafın huzurunu ve bereketini önemsediğini vurguladı.

  • Sağlık Meslek Örgütleri 14 Mart Tıp Bayramı Haftası'nda Yürüyüş Gerçekleştirdi
    18:28 Sağlık Meslek Örgütleri 14 Mart Tıp Bayramı Haftası'nda Yürüyüş Gerçekleştirdi

    Sağlık meslek örgütleri, 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında Kadıköy Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden Kadıköy'e yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'nda açıklama yapan hekimler 14 maddelik taleplerini açıkladı. Hekimler, şiddetsiz, güvenli ve güvenceli ortamda iyi hekimlik yapmak istediklerini vurguladılar.

  • CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Kentsel Dönüşüm Taahhüdü
    18:26 CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Kentsel Dönüşüm Taahhüdü

    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da riskli alan ilan edilen 540 hektarlık alanda yıllardır çözüm üretilmediğini belirterek, kentsel dönüşüm konusunda çalışacağını söyledi.

  • MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
    18:25 MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 55. dakikada penaltı kararı verilen maçta Tolga Ciğerci'nin golüyle Ankaragücü öne geçti. Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Ankaragücü'ne Figueiredo'nun golü yetmedi ve maç 2-1 sona erdi.

  • Çin'de orman yangını
    18:25 Çin'de orman yangını

    Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Ganzi Tibet Özerk İlinde orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı. Acil durum ve itfaiye ekipleri 5 helikopterle birlikte yangına müdahale ederken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Alevlere müdahale sürüyor.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tunceli'de ziyaretler gerçekleştirdi
    18:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tunceli'de ziyaretler gerçekleştirdi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yılmaz, Tunceli Valiliği'ni ziyaret ederek brifing aldı ve iş dünyası ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ayrıca Tuncelili iş adamı Kazım Güntaş tarafından yaptırılan kütüphane ve konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası hakkında açıklamalarda bulundu
    18:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası hakkında açıklamalarda bulundu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının yapımının hızla tamamlanması hedeflendiğini belirtti. Binanın onkoloji hastanesi olarak planlandığını ve içinde 12 ameliyathanenin ve 63 yoğun bakım ünitesinin bulunacağını söyledi. Ayrıca, yan dal uzmanlığına ilişkin düzenleme yapılacağını da açıkladı.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan sis dronla görüntülendi
    18:23 Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan sis dronla görüntülendi

    Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yağışın ardından etkili olan sis, evlerin, dağların ve ormanların üzerine çöktü. Doğa zenginliği ve güzellikleriyle öne çıkan beldede etkili olan sis, dronla görüntülendi.


18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:19 Kocaeli’de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:20 Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi
15:09 İntihar girişiminde bulunan şahsa böyle öğüt verdi: Atlarsan ne olacak, orada zaten yanacaksın İntihar girişiminde bulunan şahsa böyle öğüt verdi: Atlarsan ne olacak, orada zaten yanacaksın
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 18:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement