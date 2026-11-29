Kırıkkale'de 4 kilo 129 gram kimyasal madde ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 kilo 129 gram kimyasal madde ile uyuşturucu emdirilen damıtma kağıdı, hassas terazi ve laboratuvar malzemesi ele geçirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.M.B'yi yakaladı.
Zanlının ikametinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan toplam 4 kilo 129 gram kimyasal madde, uyuşturucu madde emdirilen damıtma kağıdı, hassas terazi, laboratuvar malzemesi ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?