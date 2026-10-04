Kırıkkale\'de 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü 350 bin lira ceza aldı

Kırıkkale'de otomobille üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İ.Y. idaresindeki 06 AEC 846 plakalı otomobil, Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda, E.B'nin kullandığı 71 ADS 560 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletteki E.B, Z.N.B, Ü.B. ve B.N.B., ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen otomobil sürücüsüne 350 bin lira ceza yazıldı.