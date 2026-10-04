Kırıkkale'de 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü 350 bin lira ceza aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü 350 bin lira ceza aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale\'de 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü 350 bin lira ceza aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen otomobil sürücüsüne 350 bin lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de otomobille üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İ.Y. idaresindeki 06 AEC 846 plakalı otomobil, Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda, E.B'nin kullandığı 71 ADS 560 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletteki E.B, Z.N.B, Ü.B. ve B.N.B., ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen otomobil sürücüsüne 350 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıKırıkkaleGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu Dehşet anları kamerada Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada
14:54
Bakan Şimşek düğmeye bastı Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:25
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 15:34:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü 350 bin lira ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei