Kırıkkale'de 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre, Kırıkkale'de müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. (72) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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