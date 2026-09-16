Kırıkkale'de Ahilik Haftası törenle kutlandı, esnaf ve öğrenciler meydanda buluştu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Ahilik Haftası törenle kutlandı, esnaf ve öğrenciler meydanda buluştu

Kırıkkale\'de Ahilik Haftası törenle kutlandı, esnaf ve öğrenciler meydanda buluştu
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Kırıkkale'de Ahilik Haftası kapsamında protokol, esnaf temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı kortej Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Törende yılın ahisi, kalfası ve çırağına cübbe giydirilip şed kuşatıldı; program Ahilik pilavı ikramıyla sona erdi.

Kırıkkale'de Ahilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi önünde bir araya gelen Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci, protokol üyeleri, esnaf temsilcileri ve öğrenciler, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydandaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Demir, programda yaptığı konuşmada, Ahiliğin ticarette ve alışverişte güzel ahlakı, dürüstlüğü, yardımseverliği ve dayanışmayı öngören bir kültür olduğunu söyledi.

Kendilerine düşen görevin Ahilik değerlerini yaşatmak ve bu değerleri genç nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Demir, "Ahi Evran Veli'nin 'akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir' düsturunda olduğu gibi, çalışmayı ahlakla, başarıyı insanlıkla buluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cebeci ise Ahilik teşkilatının amacının, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanın üzerine odaklandığını dile getirdi.

Ahiliğin özünde yardımlaşma, dayanışma, karşılıklı saygı, sevgi ve düzenli bir toplum kurma gayreti olduğunu vurgulayan Cebeci, "Ahilik teşkilatı, bu çaba ve gayrete, düzenli toplum kurmaya çok büyük katkı sağlamaktadır. Ahilik, sanatta ve ticarette kaliteyi, sosyal hayatta güzel ahlakı destekler." dedi.

"Yılın Ahisi" Nuri Erduran, "yılın kalfası" Gökhan Yönter ve "yılın çırağı" Eren Öçal'a cübbe giydirilip şed kuşatıldığı törende, öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu.

Kadın kooperatifleri ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergisinin gezilmesiyle devam eden program, Ahilik pilavı ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Ahilik Haftası törenle kutlandı, esnaf ve öğrenciler meydanda buluştu - Son Dakika

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