Kırıkkale\'de Gönül İlişkisi İddiası Cinayetle Sonuçlandı

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KIRIKKALE'de annesi ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü husumetlisi Mehmet Tektaş'ı (51) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Ç. ile onu azmettirdiği iddia edilen babası Bekir Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 2158'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, Mehmet Ç., annesi ile gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği Mehmet Tektaş'ı, 71 ACL 338 plakalı motosikletiyle seyir halinde gördü. Mehmet Ç., yanında bulunan tabanca ile motosikletiyle hareket halinde olan Mehmet Tektaş'a ateş etti. Vurularak yere düşen Mehmet Tektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Mehmet Ç., Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Ç.'yi azmettirdiği iddiasıyla babası Bekir Ç. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.