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Kırıkkale'de Hapis Cezalısı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Hapis Cezalısı Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunan bir hükümlüyü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri iki kişiyi durdurarak GBT sorgusu yaptı. Sorguda, bir kişinin uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ve üzerinde sentetik hap ile uyuşturucu madde ele geçirildiği tespit edildi. Hükümlü cezaevine teslim edilirken diğer şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de Hapis Cezalısı Şahıs Yakalandı
29.12.2023 - 12:37,  Güncelleme: 12:40
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Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunan hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulamalar kapsamında durumundan şüphelendikleri Ç.D. ve Ş.D'yi durdurdu.

GBT sorgusunda, Ç.D'nin, Kırıkkale ilamat ve infaz bürosunca arandığı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ç.D. ve Ş.D'nin üzerinde 6 sentetik hap, 3,73 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram kubar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ç.D. cezaevine teslim edildi, Ş.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kırıkkale, Güvenlik, Ceza, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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