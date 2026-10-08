Kırıkkale'de jandarma, uyuşturucudan 5 yıl cezası olan firari hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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Kırıkkale'de jandarma, uyuşturucudan 5 yıl cezası olan firari hükümlüyü yakaladı

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Kırıkkale\'de jandarma, uyuşturucudan 5 yıl cezası olan firari hükümlüyü yakaladı
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Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan firari hükümlü, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aldığı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç. (59) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
KırıkkaleJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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