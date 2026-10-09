Kırıkkale\'de Kapulukaya Barajı\'nda yaklaşık 200 metrelik hayalet ağ toplandı

Kırıkkale'de Kapulukaya Barajı'nda yaklaşık 200 metre uzunluğunda hayalet ağ toplandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kızılırmak üzerinde bulunan Kapulukaya Barajı'nda denetim gerçekleştirdi.

Irmakta yapılan incelemede, yaklaşık 200 metre uzunluğunda hayalet ağ sudan çıkartıldı.

Açıklamada, suda bırakılan hayalet ağların, kontrolsüz şekilde avlanmaya devam ettiği ve balıkların yanı sıra diğer su canlılarının da zarar görmesine yol açtığı belirtildi.