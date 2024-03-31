Kırıkkale\'de MHP\'li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı

Kırıkkale, Bahşılı ilçesi belediye başkan adayı MHP'li Halil İbrahim Bişkin'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda tüfekten çıkan saçmalar aracın camı ile kaportasına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Topal Dede Türbesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, MHP Bahşılı Belediye başkan adayı Halil İbrahim Bişkin ve beraberindeki 3 kişi, Topal Dede Türbesi'ne dua etmeye gitti. Türbe dönüşü Bişkin'in bulunduğu araca kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar aracın camı ve kaportasına isabet ederken, saldırıda yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıyı haber alan MHP Kırıkkale İl Başkanı Murat Abalı da olay yerine gelerek, Bişkin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Saldırı sonrası açıklamada bulunan İl Başkanı Abalı, "Seçim çalışmalarımıza devam ederken üzücü bir olayla karşılaştık. Bugün başkanımız türbede dua etmeye çıktığı esnada iki aracın takip etmesi, sonrasında dua edip namaz kıldıktan sonra yola çıktıklarında araçların sıkıştırmaları neticesinde bir olay meydana geldi. Saçmalar var. Tamamen öldürmeye teşebbüs gibi gözüküyor incelediğimiz zaman, öngörümüz bu. Allah korumuş. Kötü bir neticeyle sonuçlanmış olabilirdi. Buradan şunu söylüyoruz. Siyaset biter, makamlar gelir geçer. 1 Nisan sabahı düğünümüz de cenazemiz de bir. Son zaman dilimine girerken bir kişinin dahi burnunun kanaması biz çok üzer. Başkanımızı ve yanındaki arkadaşlarımızın Allah korumuş. Çok üzücü ve çok vahim bir olayın eşiğinden başkanımız ekip ve arkadaşları kurtulmuş. Geçmiş olsun diyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Emniyet güçlerimiz, Valimiz ile istişare halindeyiz. Buradaki arkadaşlarımızın da olayı aydınlatacağına dair hiçbir şüphemiz yok" dedi.
Belediye başkan adayı Bişkin de "Allah korusun bir seçim için veya bir başkanlık yüzünden bir kişinin bile burnunun kanamasını istemeyiz. Seçim arifesi olduğu için burada bizim meşhur Topal Dede Türbemiz var. Topal Dede Türbemize gelip burada şükür namazı eda ettik. Çok şükür, son gün sıkıntısız bir şekilde bu işi aşacağız diye dualar okudum burada. Namazımızı kıldık. Türbeden çıkarken iki araç bize yaklaştı. Fakat araç bize çok yaklaşmadan geri dönüş yaptı. Yolda aracı biri durdurdu. Geçerken araçtan inenleri gördüm. Dedim acaba niye iniyorlar? Acaba resmimizi filan mı çekeceklerdi? O esnada bir silah sesi geldi. Tabii şoför arkadaşım hemen tam gaz yaptı, uzaklaştık oradan. Yetkili arkadaşlarla şimdi çalışmalar yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de MHP'li belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı - Son Dakika
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