Kırıkkale'de operasyonda 17 sentetik hapla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de operasyonda 17 sentetik hapla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin üzerinde 17 sentetik uyuşturucu hap ile 2,62 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda T.Y. yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 17 sentetik uyuşturucu hap ve 2,62 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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