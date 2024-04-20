Kırıkkale\'de Şiddetli Rüzgar Nedeniyle Otomobile Ağaç Devrildi

Kırıkkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilerin ağacın üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu.
Ziya Gökalp Caddesi'nde ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 06 L 2640 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Otomobilin zarar gördüğü olayın ardından itfaiye ekipleri ağacı keserek yolu trafiğe açtı.
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