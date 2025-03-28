Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu Artıyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Yoğunluğu Artıyor

Ramazan Bayramı'nda memleketlerine giden sürücüler Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

28.03.2025 16:16
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Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluğun akşam saatleri ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Kaynak: AA

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