Kırıkkale'de üreticilere 37,5 milyon liralık 7 projede ekipman desteği verildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de üreticilere 37,5 milyon liralık 7 projede ekipman desteği verildi

Kırıkkale\'de üreticilere 37,5 milyon liralık 7 projede ekipman desteği verildi
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Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü, toplam maliyeti 37 milyon 500 bin lira olan 7 proje kapsamında üreticilere temsili ekipman ve ürün dağıtımı yapıldı. Projelerin 20 milyon 200 bin lirası hibe olarak karşılandı, törende desteğe hak kazanan üreticilere sertifikaları verildi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve toplam maliyeti 37 milyon 500 bin lira olan 7 proje kapsamında, üreticilere temsili ekipman ve ürün dağıtımı yapıldı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, burada kurumların beraber çalışma geleneğinin geliştiğini gördüklerini söyledi.

Tarımda organik maddenin gelişmesi, meraların ıslahı ve iyileşmesi, hayvancılıktaki süreçlerin daha iyi hale getirilmesi ve organik bir tarım sürecinin herkes için kıymetli olduğunu vurgulayan Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Bu anlamda kurumların kendi özel kaynaklarından ortaya çıkarttıkları projelerle yapılan işlerin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün ortaya çıkan kaynak, en nihayetinde bu ortak çalışma kültürünün bir sonucudur. Tarımda ve her alanda üretmeden, çalışmadan, yorulmadan, emek vermeden bu çağın şartlarında geri kalacağımızı ifade etmek isterim. Bizim köylümüzü, çiftçimizi, üretebileceği alanlar noktasında problemlerimizi, sorunlarımızı çöze çöze devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ürünlerimizin, burada ortak yapılan işlerin hayırlı olmasını diliyorum."

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da Bölge Kalkınma İdaresi olarak daha çok bölgedeki tarımsal faaliyetlerle ilgili bir araya geldiklerini ancak kalkınma faaliyetlerinin sadece tarımla sınırlı olmadığını dile getirdi.

Enerjiden sağlığa, eğitimden turizme, kültürden sanayiye kadar her alanda kalkınmaya yönelik faaliyetleri desteklediklerine dikkati çeken Karakoyunlu, "Bu bağlamda bugüne kadar Kırıkkale'deki 110 projeye toplam 660 milyon lira civarında destek verdik Toprağın organik madde miktarının arttırılmasından küçükbaş hayvancılıkta yem maliyetlerinin azaltılmasına kadar pek çok alanda destekleri içeren bir paket aslında proje. Hayvancılığın sıfırdan belli bir noktaya gelmesi, mera arazilerinin kuvvetlendirilmesi gibi 4-5 sac ayağını bir arada tuttuğumuz bir projeler bütününü sizlerle birlikte paylaşmış oluyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ise küçükbaş hayvan çadırı, kırsalda bereket hayvancılığa destek, makine parkına traktör ve katı gübre dağıtım makineleri kazandırılması, meralarda tuz çalısı, bağcılığın geliştirilmesi, erken uyarı sistemi ile safran kokulu hayaller projeleri hakkında bilgi verdi.

Yürütücülüğünü il müdürlüğünün yaptığı projelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile İl Özel İdaresince desteklendiğini anlatan Ateş, projelerin toplam maliyetinin 37 milyon 500 bin lira olduğunu, 20 milyon 200 bin lirasının ise hibe olarak karşılandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından projeler kapsamında ürün ve ekipman desteği alan üreticilere sertifika verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Şahin, birlik ve oda başkanları ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Çiftçilik, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de üreticilere 37,5 milyon liralık 7 projede ekipman desteği verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de üreticilere 37,5 milyon liralık 7 projede ekipman desteği verildi - Son Dakika
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