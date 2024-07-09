Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2-8 Temmuz'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 2 bin 329 sentetik hap ve 17,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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