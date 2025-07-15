Kırklareli\'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı

Kırklareli'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Stadyumu girişinde İletişim Başkanlığı ve AA katkılarıyla düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye" adlı sergide 15 Temmuz konulu 25 fotoğraf sunuldu.

Serginin açılışına, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve gaziler katıldı.

Vali Turan ve beraberindekiler sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sergide bulunan her bir fotoğrafın ayrı hikayesinin olduğunu ifade eden Turan, tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.