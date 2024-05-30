Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı yapan sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı yapan sanık hakkında dava açıldı

Kırklareli\'de göçmen kaçakçılığı yapan sanık hakkında dava açıldı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sanık H.D. hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği ve kovalamaca sonucu yakalandığı belirtildi. Sanık, ifadesinde göçmenleri para karşılığında taşıdığını itiraf etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında sanığı yakalamıştı.

30.05.2024 09:41
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Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanan sanık H.D. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, H.D'nin 34 GVJ 625 plakalı hafif ticari araç ile düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı, kovalamaca sonucu kent merkezinde durdurulan aracında Pakistan, Filistin ve Mısır uyruklu 16 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

H.D'nin iddianamede yer alan ifadesinde, düzensiz göçmenleri 20 bin lira karşılığında İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği itiraf ettiği kaydedildi.

İddianamede sanığın "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 21 Mayıs'ta Kaynarca beldesi yakınlarında hafif ticari araca "dur" ihtarında bulunmuş, ikaza uymayarak bölgeden kaçan araç kovalamaca sonucu kent merkezinde durdurulmuştu.

Araçta 16 düzensiz göçmen yakalanmış, gözaltına alınan sürücü H.D. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı yapan sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika

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