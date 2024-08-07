Kırklareli Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 30 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü üyesi 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda elebaşlarının arasında bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda; 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini bildirdi.