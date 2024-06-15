Kırklareli'nde Dolu Zararı: Ev, Araç ve Tarım Arazilerinde Hasar Tespitine Başlandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Dolu Zararı: Ev, Araç ve Tarım Arazilerinde Hasar Tespitine Başlandı

Kırklareli'nde meydana gelen dolu yağışı ev, araç, iş yeri ve tarım arazilerinde büyük zararlara yol açtı. AFAD koordinasyonunda yapılan incelemelerde, hasar tespit tutanakları düzenlendi. Üreticiler, tarlalarında büyük zararlar olduğunu ve milyonlarca lira kayıp yaşadıklarını belirtti. Ev ve araç sahipleri de dolu nedeniyle hasar gördüklerini ifade etti.

15.06.2024 14:07
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Kırklareli'nde dolunun zarar verdiği ev, araç, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespitine başlandı.

AFAD koordinasyonunda, Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlükleriyle jandarma ekipleri Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Asilbeyli, Hacıfaklı, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde inceleme yaptı.

Ekipler, hasarlara ilişkin tutanak düzenledi.

Üretici Nazmi Boz, AA muhabirine, 10 dekar karpuz tarlasının dolu nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Bir hafta sonra hasat edeceği tarlasında sağlam karpuz kalmadığını ifade eden Boz, "Dolu yumurta büyüklüğündeydi. 15 dakika sürdü her şeyimizi bitirdi. Büyük zarar ettik. Tahminen 1,5 ile 2 milyon lira zararımız var. 100 ton karpuz yok oldu." dedi.

Köy sakinlerinden Samim Tatar ise evinin mantolaması ile aracının dolu nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

Evinin bahçesindeki ağaçların devrildiğini dile getiren Tatar, "Birden bire bastırdı. Evin her tarafı sıvalar kırıldı. Su olukları, antenler, su boruları, sulama bidonları kırıldı. Çok korktuk. Bütün ev başımıza yıkılacak gibi oldu. Çatılar ve kiremitler kırıldı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Dolu Zararı: Ev, Araç ve Tarım Arazilerinde Hasar Tespitine Başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Dolu Zararı: Ev, Araç ve Tarım Arazilerinde Hasar Tespitine Başlandı - Son Dakika
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