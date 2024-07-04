Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 2 sanığa hapis cezası

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 5 yıl 2 ay 15 gün, diğeri 5 yıl hapse çarptırıldı. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek düzensiz göçmenleri Bulgaristan sınırından alarak İstanbul'a götürmeyi planladıkları ortaya çıktı. Sanıklardan biri pişman olduğunu belirtirken diğeri ise suçunu kabul etti.

04.07.2024 14:21
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Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 5 yıl 2 ay 15 gün, diğeri 5 yıl hapse çarptırıldı.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.Ö. ve B.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.Ö. mütalaaya karşı savunmasında, göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığı için pişman olduğunu belirtti.

Düzensiz göçmenleri Bulgaristan sınırından alarak 12 bin lira karşılığında İstanbul'a götürmek istediklerini kabul eden A.Ö, Kofçaz ilçesinin Kocatarla köyünde jandarmanın ikazına uyarak durduğunu ve teslim olduğunu ileri sürdü. A.Ö. beraatini talep etti.

Diğer sanık B.A. da savunmasında düzensiz göçmenlerin olduğu araca öncülük yaptığını kabul ederek, işlediği suçtan pişman olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklardan A.Ö'ye "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, B.A'ya ise 5 yıl hapis verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

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