Kırklareli'nde zabıta ve polis ekiplerince trafiğe kapalı alanlarda motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde denetim yapıldığı belirtildi.
Yaya güvenliği ve kent düzeni açısından trafiğe kapalı alanlarda araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, denetimlerin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Motosiklet Denetimi - Son Dakika
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