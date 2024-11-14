Kırklareli'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Mahallesi Şehit Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya Caddesi'nde asfaltlama çalışmasında bulundu.

Belediye Başkanı Derya Bulut da çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Başarılı öğrencilerden Kaymakam Çanakcıoğlu'na ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen liseler arası sözlük yarışmasında başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.

Çanakcıoğlu, ziyarette öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarının ifade eden Çanakcıoğlu, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

Gıda denetimi yapıldı

Vize ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ilçede market, büfe, kafe ve restoran gibi gıda ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği işletmeleri denetledi.

Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin hijyen ve muhafaza koşullarını kontrol etti.